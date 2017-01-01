Краевой омбудсмен Павел Миков подвёл итоги 2017 года В Перми состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Напомним, Павел Миков с февраля 2008 года занимал пост уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае. В конце октября 2017 года он был согласован на должность краевого омбудсмена, сменив на посту Татьяну Марголину.

Что сделано

За 2017 год прошло 27 выездных личных приемов уполномоченного по всей территории Прикамья. Обмудсмен провёл 36 выездных приемов в исправительные учреждения, а также 37 Skype-приёмов в 31 муниципалитете. Как отметил омбудсмен, в адрес уполномоченного за 2017 год поступило более 7,5 тыс. обращений. В том числе 702 обращения поступили из Коми-Пермяцкого округа. Из общего числа обращений жалобами признаны около 40%. Так, в 2017 году благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека удалось восстановить 72% нарушенных прав.

Наиболее нарушаемыми в Пермском крае за минувший год стали социальные (38%) и гражданские права (37%). Реже нарушаются экономические права, политические, экологические и культурные.

«В 2017 году активно в адрес уполномоченного и других государственных органов поступали обращения от обманутых дольщиков. И тема обманутых дольщиков была в зоне пристального внимания не только уполномоченного, но и правительства Пермского края», — добавил Павел Миков.

Кроме того, он рассказал, что в 2017 году был принят закон о мерах поддержки отдельной категории граждан, пострадавших от действий застройщиков. Пермский край стал первым субъектом РФ, инициировавшим закон. Регион взял на себя дополнительные расходные обязательства по оказанию помощи нуждающимся в жилье людям. По закону были обозначены 22 категории людей, имеющих право на получение субсидии.

Закон вступил в силу с 1 января. Омбудсмен отметил, что первые выплаты будут осуществляться не ранее 2019 года, поскольку в этом году необходимо достроить дома, которые попали в категорию проблемных.

В сфере медицины большинство жалоб (210) поступило от лиц, находящихся в местах принудительного содержания. В целом количество таких обращений за год снизилось на 7% . Павел Миков добавил, что в 2017 году на 65% уменьшилось количество жалоб на обеспечение граждан техническими средствами реабилитации (в 2016 году — 26 жалоб). На 19% снизилось количество обращений на необеспечение граждан путёвками на санаторно-курортное лечение и сертификатами на реабилитацию (в 2016 году — 21 жалоба). Практически отсутствовали жалобы на обеспечение жителей Прикамья лекарственными препаратами.

Для разрешения многолетнего конфликта между администрацией муниципального приюта для животных и зоозащитниками уполномоченным было предложено организовать общественный контроль за проведением ремонта приюта и условиями содержания собак.

Павел Миков выделил ситуации, требующие внимания. Среди них — положение и юридическое обоснование работы частных приютов для пожилых людей

«Наверное, вы все знаете проблему с приютом в деревне Афонино. К сожалению, эта тема не урегулирована. В Пермском крае существет разветвлённая сеть негосударственных приютов. Отмечу, что всего в Пермском крае функционирует 20 приютов. Среди них только четыре работают в соответствии с законодательством, имеют статут юридического лица. Качество условий жизни людей в индивидуальных домах престарелых оставляет желать лучшего», — заявил Павел Миков.

Важной проблемой омбудсмен назвал абсолютное отсутствие в ряде муниципалитетов маневренного жилого фонда, а также непредоставление жилья жителям ветхих и аварийных домов. Полностью обеспечивают нуждающихся маневренным фондом только 17 из 48 муниципальных образованиях края .

Помимо этого, в Прикамье не достаёт мощностей краевого онкоцентра, существует «кадровый голод» в сфере медицины в отдалённых территориях края.

Омбудсмен обратил внимание на ситуацию о неразглашении персональным данных пациентов. Во время выезда в Кочевский район в районной больнице уполномоченным по правам человека были зафиксированы грубейшие нарушения прав пациентов.

Ряд резонансных событий, таких как гибель солдата-срочника и осуждённого в колонии, также находится на контроле Павла Микова.

Перспективы

Как заявил омбудсмен, в Прикамье будет развиваться институт общественных помощников уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В декабре 2017 года официальные удостоверения помощников были вручены пяти активным гражданам, много лет сотрудничающим с омбудсменом.

В 2018 году в честь 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 25-летия Конституции РФ в Прикамье пройдет ряд просветительских мероприятий.

«Мы считаем, что в крае необходимо принять государственную правовую программу по повышению правовой культуры и правосознания граждан. В соответствии с указом президента РФ в ряде регионов такие программы уже принимаются. У нас есть возможность посмотреть на лучший опыт регионов и создать собственную программу», — сказал Павел Миков.

В апреле состоится выездное заседание федеральной рабочей группы по реализации государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий с участием председателя СПЧ Михаила Федотова. В повестке — развитие музея в деревне Кучино и роль госархивов.

Кроме того, в апреле пройдёт конференция «Медиация как культура согласия: разрешение конфликтов на местном уровне», направленная на решение конфликтов в досудебном порядке.