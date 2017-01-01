Проекты Международных исследовательских групп получили почти 100 патентов

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В среду, 14 февраля, на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос применения проектов Международных исследовательских групп (МИГ) на предприятиях Прикамья.

В Пермском крае традиционно проходит большое количество мероприятий, связывающих науку, образование и реальный сектор экономики. На прошлой неделе состоялся Стартап Тур «Открытые инновации», форум экономистов, вручение премии в области науки, проходит фестиваль «Робофест». Цель этих проектов — поиск новых идей и проектов, поддержка инноваций на региональном уровне.

Ещё один из проектов, где пересекаются наука, образование и реальная экономика — Международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке — международные исследовательские группы (МИГ)». Масштабное мероприятие проходит в Прикамье уже 7 лет. За это время конференция доказала свою эффективность: участниками из 22 стран создано 68 МИГов, в них принимали участие порядка 700 человек. Из них почти 296 — учёные Пермского края, 215 — аспиранты, студенты и магистры пермских вузов и научных учреждений. Проекты МИГов получили 95 патентов, ученые, разработавшие проекты, опубликовали сотни научных статей, на реализацию проектов из краевого бюджета направлено 466 млн руб.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, особенно важно, что научные разработки внедряются в работу пермских предприятий, в частности, «ПНППК», «Протон-ПМ», «Машиностроитель».

«Проект позволил создать в крае центры уникальных компетенций, и вовлечь молодых и перспективных учёных в высокотехнологичные исследования, — подчеркнул глава Прикамья. — И, конечно, благодаря МИГам мы продвигаем Пермский край за рубежом, подтверждаем статус региона как крупного научного центра».

Кроме того, за время реализации проекта МИГ существенно выросло число малых инновационных предприятий, созданных, в том числе для реализации научных проектов МИГ.

«Сегодня таких малых инновационных предприятий, созданных на базе вузов и научных организаций, работающих в инновационной сфере экономики, порядка 40, из них больше половины непосредственно связаны с реализаций проекта МИГ», — подчеркнула в своем выступлении министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Реализация проектов МИГ содействует расширению международных связей пермских вузов и научных институтов. Увеличилось количество зарубежных вузов-партнёров более чем в 3,5 раза — с 63 в 2012 году до 237 в 2016 году. Более того, как отмечают сами участники конкурса Международных исследовательских групп, проект позволяет открыть новые уровни взаимодействия учёных между собой и с представителями науки и промышленности.

По словам начальника управления науки и инноваций ПНИПУ Дмитрия Трушникова, в рамках конференции учёные обсудили основные векторы развития аддитивных технологий. «Потенциал аддитивных технологий в Пермском крае и России в целом очень велик. Для успешного развития этого направления одной из основных задач для себя мы поставили образование команды. Мы видим, что в регионе есть компетенции, есть средства, есть специалисты. Теперь нужно сформировать сообщество, которое могло бы сконцентрировать весь опыт региона и сформулировать программу развития», — пояснил Дмитрий Трушников.

Эту мысль поддержал руководитель проектного офиса ПАО «Протон-ПМ» Алексей Клещевников. По его словам, часто в практике найти удачное техническое решение удаётся во время открытого диалога.

По завершению рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение Министерству образования и науки создать условия для диалога между учёными и представителями промышленных и инновационных предприятий края. По информации краевого минобра, в Прикамье появятся мероприятия такого формата, встречи будут проходить раз в месяц. По каждому из 10 направлений конкурса МИГов будет сформирован отдельный график встреч. Напомним, конференция и конкурс проектов МИГ включает научные разработки по наносистемам и наноматериалам, IT-системам и программным продуктам, космическим и авиационным технологиям, медицине и технологии живых систем, новым материалам и химическим продуктам, новым транспортным технологиям, оптическому и электронному приборостроению, силовой электронике, технологиям в области рационального природопользования и экологии, а также по энергетике и энергоснабжению.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края