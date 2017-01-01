В Перми женская сборная России по баскетболу разгромила албанок Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года прошёл вчера, 14 февраля, в УДС «Молот»

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Как сообщает ТАСС, женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Албании со счетом 148:35. Самым результативным игроком встречи стала центровая российской команды Мария Вадеева, набравшая 24 очка.

Сейчас сборная России с восемью очками в четырёх матчах занимает первое место в отборочной группе С. Следующий матч пройдёт 17 февраля в гостях против команды Литвы.

Отметим, также в Перми домашнюю игру проведёт мужская сборная по баскетболу. Матч с боснийцами состоится 25 февраля.