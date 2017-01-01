Пермским учёным дадут 20 млн рублей на разработку мер по очистке токсичных вод КУБа В ПГНИУ исследуют, как можно минимизировать или ликвидировать воздействие кислых шахтных вод на реки Пермского края

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Фото: Игорь Катаев

Нерентабельные шахты КУБа закрылись ещё в 1996-2001 годах. Но шахтные воды попадают в реки, поэтому в некоторых из них концентрация вредных веществ превышает предельно допустимые показатели более чем в 200 раз.

Так как чётких технологических вариантов решения проблемы нет до сих пор, правительство края решило выделить 20 млн руб на проведение новых исследований.

Сегодня, 14 февраля, на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания министр природы Дмитрий Килейко сообщил, что сейчас они находятся в некотором тупике.

«Несколько лет назад Минэнергетики России подготовило проект на строительство четырёх очистных сооружений. Но на наш взгляд, их строительство неэффективно. Оно стоит порядка 10,5 млрд руб., а затем нужно ежегодно выделять из краевого бюджета на их содержание 1,8 млрд руб. в ценах 2015 года. При этом эти сооружения задачу бы не решили, так как изливы продолжаются. Сначала нужно разобраться с первопричиной изливов, а потом уже заниматься очисткой рек».

По словам министра, сейчас под эгидой ПГНИУ будет создана рабочая группа, которая подготовит технические проектные решения для минимизации 16 изливов. Предполагается, что первые исследования начнутся уже весной. Срок завершения работы — начало следующего года.

«После того как проектные решения будут реализованы, мы поговорим с министерством энергетики по нейтрализации, ликвидации и очистке кислых шахтных вод. В ближайшее время планируется встреча Максима Решетникова с министром энергетики. И сейчас мы готовим проект соглашения о взаимодействии по решению этой экологической проблемы», — добавил Дмитрий Килейко.

В результате депутаты комитета по бюджету выделение денег на проведение исследований поддержали. Завтра этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания.