В парк «Россия — Моя история. Пермский край» можно будет сходить бесплатно

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Исторический парк «Россия — Моя история. Пермский край» отметил два месяца своей работы. За это время экспозицию посмотрели почти 43 тыс. посетителей, было проведено 725 экскурсий.

В честь двух месяцев успешной работы в феврале парк проводит дни бесплатного посещения. Сегодня, 14 февраля, а также 18 и 21 февраля все желающие смогут посетить мультимедийные выставки бесплатно. В последствии вход на выставку будет бесплатным каждую третью среду месяца, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.



Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в декабре 2017 года. Парк разместился в двух исторических зданиях речного и железнодорожного вокзалов. Всего экспозиция состоит из 42 тем, в каждой из которых присутствует пермский региональный контент.





