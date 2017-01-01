Постоплата парковок в Перми стала доступна в мобильном приложении

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Фото: Константин Долгановский

В феврале было доработано мобильное приложение «Парковки Перми», сообщает пресс-служба городской администрации. В обновлённом приложении появилась функция, позволяющая оплатить парковочную сессию после её завершения.

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» напоминают, что постоплата производится до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место.

Чтобы воспользоваться функцией постоплаты, зарегистрированным пользователям необходимо зайти в личный кабинет, во вкладке «Парковки» нажать на кнопку «Постоплата за текущие сутки», заполнить необходимые поля и оплатить услугу.

Напомним, ранее функция была доступна только в личном кабинете интернет-портала парковочного пространства Перми.