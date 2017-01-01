Газоснабжение в Чусовом восстановят в сжатые сроки

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Сегодня, 14 февраля, в Чусовом из-за утечки газа на подземном газопроводе высокого давления было прервано газоснабжение. Причины произошедшего выясняются.

Сразу же после возникновения нештатной ситуации к её локализации приступили специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь». Для устранения угрозы развития аварийной ситуации газовики вынуждены были в срочном порядке приостанавливать газоснабжение потребителей.

По предварительной информации, в зону отключения попали 236 многоквартирных домов и 1393 частных дома, котельные и промышленные предприятия. Общее количество потребителей, которые останутся без газоснабжения, уточняется, сообщает пресс-служба компании.

Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить газоснабжение потребителей газовики планируют в сжатые сроки.