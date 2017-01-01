На повышение зарплат бюджетникам Прикамья требуется 2,4 млрд рублей Краевые власти планируют решить проблему за счёт федеральной казны и регионального бюджета

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 14 февраля, комитет по бюджету рассмотрел поправки в главный финансовый документ края. В частности, краевые власти предложили направить в 2018 году на исполнение «майских указов» президента ещё 700 млн руб.

Напомним, согласно майским указам президента от 2012 года, заработная плата учителей, медицинских и научных работников должна достигнуть 100-200% от средней зарплаты в регионе.

Как сообщила министр финансов Елена Чугарина, в 2017 году средний трудовой доход в крае составил 28,1 тыс. руб.

«То есть, в среднем врач должен получать 56 тыс. руб., а учитель — 28 тыс. руб. По итогам 2017 года врачи у нас получали 156% от средней заработной платы — где-то 45 тыс. руб. В этом году у нас контрольная точка реализации указов. Мы должны достичь 200% от трудового дохода, а потом перейти на плановый режим индексации зарплат бюджетников в соответствии с инфляцией».

По словам министра, для выполнения «майских указов» в Пермском крае в 2018 году требуется порядка 2,4 млрд руб. Больше половины из них (1,3 млрд руб.) уже предусмотрены в бюджете края. Ещё 700 млн планируется зарезервировать за счёт средств краевой казны, неизрасходованных в прошлом году.

«У нас остается ещё 400 млн руб. Но мы ожидаем, что эти средства нам будут выделены из федерального бюджета. Президент дал поручение Минфину России найти 500 млн руб. И мы с большой надеждой смотрим на итоги исполнения федерального бюджета и ждём распределения остатков», — пояснила Елена Чугарина.

В итоге депутаты профильного комитета поддержали пакет поправок в бюджет. Завтра их рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания.