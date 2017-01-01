В Прикамье сформируют единый план по реабилитации жертв политических репрессий

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На минувшей неделе состоялось заседание краевой комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. По итогам заседания принято решение о разработке краевого плана по реализации в Прикамье государственной концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Об этом сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Как сообщил омбудсмен, до 1 марта от всех заинтересованных общественных организаций, государственных структур в краевую комиссию принимаются предложения с целью формирования единого регионального плана по реабилитации жертв политических репрессий.

Кроме того, в конце марта в Пермском крае состоится выездное заседание рабочей группы Совета по развитию института гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Краевая рабочая группа по реализации государственной концепции рассмотрит вопрос перспективы развития музея истории политических репрессий «Пермь-36». Помимо этого, рабочая группа обсудит реализацию проекта Совета по правам человека по созданию архивов школ.

Павел Миков заявил, что приезд федеральных коллег станет значимым для Пермского края с точки зрения продвижения исторической памяти и «возвращения доброго имени невинноубиенным в годы репрессий».