Утечку воды в Индустриальном районе ликвидируют до вечера

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 14 февраля, из-за утечки на водоводе в микрорайоне Нагорный ООО «Новогор-Прикамье» отключило холодное водоснабжение.

В зону отключения попали 20 многоквартирных жилых домов с населением 4616 человек, школа олимпийского резерва и детская поликлиника. Социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В настоящее время для населения организован подвоз воды. На месте происшествия работают 6 единиц техники и 15 человек.

По информации ООО «Новогор-Прикамье», планируемый срок завершения аварийно-восстановительных работ — сегодня, 14 февраля, до 18.00.