Пермскую эспланаду ждёт глобальная перестройка Жителям и депутатам предложат три проекта модернизации этого пространства

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», вчера на совещании заместителя главы администрации Перми — начальника департамента культуры и молодёжной политики Вячеслава Торчинского с архитектурно-художественным сообществом презентовали несколько проектов благоустройства эспланады. Об этом рассказал один из участников совещания.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому правительству совместно с экспертами и архитекторами проработать концепцию комплексного благоустройства краевой столицы. Первый шаг — перестройка эспланады. По данным «Нового компаньона», разные концепции модернизации этого пространства собрала Региональная служба по тарифам совместно с администрацией Перми. И преподнесли их на суд общественности.

На совещании с архитекторами Вячеслав Торчинский представил три проекта. Один из них — организовать на месте эспланады от Законодательного собрания до ул. Крисанова гигантский подземный торговый центр. Напомним, несколько лет назад подобный проект презентовала проектно-строительная фирма «Горпроект». Другой — «закатать» эспланаду в асфальт с фонтаном в центре. Третий вариант также предусматривает обустройство фонтана, вокруг которого будут расположены зрительные ряды амфитеатра. По данному проекту вся территория будет поделена на различные зоны с минимальным количеством твёрдых покрытий, но центральной при этом станет именно амфитеатр.

Мнения архитекторов, по словам источника, разделились. Основная претензия к мэрии была в том, что не надо благоустраивать отдельные «куски» эспланады, нужны комплексные мероприятия с зонированием по группам населения. То есть для молодёжи — ровный асфальт, для мам с колясками — обилие зеленых насаждений и естественные покрытия. И так должна выглядеть вся эспланада, не только квартал возле Дома советов. Как сообщает источник в городской администрации, ряд архитекторов сочли, что эспланада-торговый центр может стать «фишкой» Перми, поскольку красивым сквером в центре города уже никого не удивишь. Высказывалось мнение, что нужно сохранить это пространство, как минимум до тех пор, пока не появится комплексное видение.

Большая часть приглашённых экспертов, впрочем, была солидарна: «картофельному полю» (так нередко называют квартал №68) не место в мегаполисе в XXI веке. Это однозначно должен быть парк или сквер для всех жителей города. Дискуссия возможна только на предмет деталей.

Окончательное решение будет принято по итогам обсуждения с депутатами и жителями

«Новый компаньон»