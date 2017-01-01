Строительство детской поликлиники в Соликамске идет с опережением графика

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Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках рабочего визита в Соликамск проинспектировал ход строительства городской детской поликлиники.

По словам руководителя компании-подрядчика ООО «Камастрой» Дмитрий Кичигин, работы выполняются с опережением графика. Уже возведено здание, завершён монтаж кровли, установлены оконные и наружные дверные блоки; завершены работы по устройству наружного электроснабжения и канализации, монтируется система вентиляции, электропроводка и система отопления,; ведутся штукатурные работы.

Напомним, госконтракт с ООО «Камастрой» был заключен в декабре 2016 года. На строительство поликлиники направлено 166,687 млн руб. Срок исполнения контракта — октябрь 2018 года.

«Мы сознательно идем на опережение графика, чтобы осталось больше времени на установку оборудования и получение лицензии», — пояснил Дмитрий Кичигин. По словам подрядчика, в июне-июле строительно-монтажные работы на объекте предполагается завершить.

Губернатор попросил подрядчика при выборе оборудования для поликлиники учесть, что за три года с момента подписания контракта компьютерные технологии шагнули вперед, и за предусмотренные средства можно приобрести технику с лучшими техническими характеристиками.

По завершению строительства детская поликлиника сможет принимать не только ребят города Соликамск, но и Соликамского, Чердынского, Красновишерского районов. Предполагается, что медицинское учреждение сможет принимать порядка 21 тыс. маленьких пациентов в год, из них — более 1,2 тыс. детей до года.

Напомним, до 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году, помимо поликлиники в Соликамске, начато строительство ещё двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края