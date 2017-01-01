В Перми начали обследование дорог после зимы Это позволит оценить состояние дорожных объектов и составить планы по текущему ремонту

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Специалистам районных администраций предстоит обследовать более ста гарантийных объектов. В случае выявления дефектов дорожного полотна подрядная организация, давшая гарантию на объект от двух до пяти лет, обязана их устранить за свой счёт.

Всего в рамках текущих контрактов по содержанию планируется отремонтировать порядка 300 тыс. кв. м дорожного полотна. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, новые конкурсы на проведение дорожных работ будут объявлены в феврале. Это позволит подрядчикам выйти на объекты уже в мае, с наступлением подходящей погоды.