Минстрой готовит законопроект, призванный сократить очередь на жильё для сирот Количество детей-сирот, вставших в очередь, сравняется с числом получивших жильё к 2024 году

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Сегодня, 13 февраля, на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания заместитель министра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх рассказала, какие мероприятия проводятся, чтобы обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

«Мы несколько раз проводили анкетирование в муниципалитетах, чтобы понять, что им мешает реализовывать свои полномочия. Чаще всего муниципалитеты указывали на то, что установленный нами максимальный процент износа (10%) слишком мал и сужает рынок жилья. Поэтому по просьбе муниципалитетов мы подняли его до 30%. Это оптимальный вариант, и увеличивать процент износа в большую сторону мы не намерены, так как это будет сказываться на качестве жилья».

Во-вторых, муниципалитеты жаловались на то, что многие аукционы не состоялись из-за нестандартных требований к площади приобретаемых помещений. В связи с этим в январе этого года максимальную площадь жилья увеличили с 33 кв м. до 38 кв м.

«Необъективную цену одного квадратного метра указывали в 10-15% случаев. Сейчас мы работаем над методикой определения цены, потому что право участвовать в её формировании, которое мы дали муниципалитетам, не дало должного выхлопа. Мы уже обратились к профессиональному обществу оценщиков, и они подскажут нам, как можно стоимость одного квадратного метра на территории муниципальных образований указать в правовых актах более объективно. Потому что методика, существующая сейчас, основана на сделках, которые проходят в муниципалитетах. Зачастую это сельские территории, в которых сделок мало, или средний показатель оказывается необъективен из-за какой-то разовой сделки с очень большой или маленькой ценой. Я думаю, что течение февраля мы это доработаем и внесём в методику ещё ряд изменений», — пояснила чиновница.

В частности, статистика показала, что муниципалитетам не хватает средств на реализацию своих полномочий.

«Мы предлагаем при расчёте объёма субвенций в том числе учитывать жилищный фонд, который существует на территории муниципального образования. Этот законопроект уже разработан. Как только его согласуют, мы направим его в Заксобрание».

При этом Фаина Минх отметила, что в этом году количество детей-сирот, вставших в течение года в очередь на жильё, впервые с 2013 года резко снизилось. «Мы посчитали, что если будем удерживать этот темп, то к 2024 году количество детей, вставших на учёт, сравняется с количеством детей, получивших жилые помещения», — добавила замминистра строительства.