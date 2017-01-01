В Мотовилихинском районе около 3 тысяч человек остались без воды

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Сегодня, 13 февраля, в 13.30 из-за аварии произошло отключение холодной воды по ул. Инженерная.

В зону отключения попали 13 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 2 тыс. 755 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 11 человек.

В 14.45 часов работы был завершены. Подача воды в Мотовилихинском районе возобновлена.