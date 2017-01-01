Прикамские азотчики в два раза увеличили инвестиции в экологию

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В 2018 году филиал «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ» запланировал потратить на природоохранные мероприятия 173 млн руб., что почти в два раза превышает вложения в 2017 году. Тогда на эти цели было направлено 91 млн 842 тыс. руб.

Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов. В этом году они пройдут на крупнотоннажных агрегатах аммиака (1А и 1Б), карбамиде, цехе слабой азотной кислоты (цех 5), водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры, цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК), цехе переработки газов (ЦПГ). Модернизация будет направлена на усовершенствование систем фильтрации (в том числе автоматической), нейтрализации и утилизации сточных вод, а также перевооружение канализационных сетей и монтаж новых трубопроводов.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала по экологии:

— Мероприятия запланированы весьма важные. Компания «УРАЛХИМ» уделяет огромное внимание природоохранной деятельности. Исходя из опыта работы, модернизация оборудования сочетается со снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Можно без преувеличения сказать, что миллиардные инвестиции в развитие площадки работают, в том числе, и на улучшение экологических показателей.

Масштабные работы будут проходить в филиале «Азот» на протяжении всего 2018 года.

Справка

В сфере экологии «Азот» ведет работу в нескольких направлениях: модернизация производства и реализация инвестиционных проектов (например, реконструкция биологических очистных сооружений), которые позволяют значительно сокращать потребление ресурсов и снижать нагрузку на окружающую вреду, организация и проведение проверок соблюдения природоохранного законодательства в подразделениях предприятия, обеспечение экологической безопасности в паводковый период, мониторинг автотранспорта предприятия, организация и проведение субботников и т.д.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ»