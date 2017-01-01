Прокуратура выступила против назначения зампредседателя КСП по аудиту

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 февраля, на заседании инфраструктурного комитета председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов представил кандидатуру Ирины Денисовой на должность своего заместителя по аудиту.

По словам Геннадия Тушнолобова, Ирина Денисова имеет два высших образования. Работала в департаменте имущественных отношений, аппарате правительства, Министерстве строительства и архитектуры, где прошла путь от заместителя начальника отдела до замминистра. С мая 2014 года работает в Контрольно-счётной палате Пермского края. В 2015 году Законодательное собрание региона утвердило её на должность аудитора.

Однако представитель прокуратуры сообщил, что сегодня утром надзорное ведомство внесло отрицательное заключение на это постановление. «Дело в том, что у нас по федеральному закону у председателя Контрольно-счётной палаты может быть только один заместитель. А сейчас мы согласуем, по сути, кандидатуру второго заместителя», — пояснил сотрудник прокуратуры.

Геннадий Тушнолобов ответил, что знает об этой проблеме и имеет к заключению прокуратуры много вопросов.

«Здесь нельзя рассматривать только закон о Контрольно-счётной палате. Есть краевой закон о государственной службе, потому что эти должности являются государственными гражданскими служащими. Чтобы скоррелировать эти два закона нужно время. В течение двух месяцев всё приведём в соответствии с законодательством», — сообщил глава КСП.

В итоге депутаты решили поддержать кандидатуру Ирины Денисовой. После чего сотрудник прокуратуры заявил: «Моё дело донести информацию, и я её донёс».

Напомним, в ноябре 2017 года председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Юрий Новосёлов и его заместитель Владимир Шуклецов ушли в отставку. После этого на должность главы КСП согласовали экс-председателя регионального правительства Геннадия Тушнолобова. При этом, чтобы Геннадий Тушнолобов смог занять эту должность, депутаты приняли поправку, исключающую из регионального закона о КСП требование о наличии у председателя контрольного органа высшего экономического или юридического образования. Также этими поправками должность заместителя председателя была заменена на заместителя председателя по аудиту. Однако сейчас заместителем председателя является Юрий Скорняков, который после ухода Юрия Новосёлова и до вступления Геннадия Тушнолобова в должность исполнял обязанности главы контролирующего органа.