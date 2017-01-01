Фото с раскопок трогонтериевого слона в Прикамье стало победителем международного конкурса

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Фото: ru.wikimedia.org

Как сообщают в официальной группе трогонтериевого слона в социальной сети «ВКонтакте», снимок, сделанный фотографом Михаилом Воскресенским во время раскопок в Оханском районе, занял третье место в русскоязычном этапе Конкурса научной фотографий-2017 в номинации «Люди в науке». Теперь фотография примет участие в международном финале конкурса.

Фото сделано автором во время расчистки костеносного слоя и описания костей скелета трогонтериевого слона — предка шерстистого мамонта — во время экспедиции летом 2017 года. Напомним, тогда, во время палеонтологической экспедиции в Оханском районе, учёные Пермского краеведческого музея обнаружили пластину зуба трогонтериевого слона и другие фрагменты животного.

Международный конкурс научной фотографии организует портал Wikimedia.ru, чтобы популяризировать науку и иллюстрировать научные статьи в энциклопедии «Википедия» качественными и современными фотографиями и медиафайлами. Конкурс проводится в два этапа. В ноябре и декабре 2017 года прошла русскоязычная часть конкурса. Затем организаторы отправляют выбранные фотографии победителей 60 стран в международный финал.

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