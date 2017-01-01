«СтройПанельКомплект» приглашает на ярмарку доступной недвижимости

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«СтройПанельКомплект» приглашает жителей города и края на «Ярмарку доступной недвижимости», которая состоится 17 февраля с 11.00 до 16.00 часов в Органном зале Перми по адресу: ул. Ленина, 51б.

На ярмарке можно познакомиться с объектами застройщика, программами покупки, вариантами планировочных решений, получить полную информацию о жилом комплексе и записаться на экскурсию.

Отметим, квартиры застройщика сдаются с полной строительной отделкой, в них установлена сантехника, натяжные потолки, система «тёплый пол» в санузлах, индивидуальные приборы учёта, терморегуляторы на радиаторах отопления. Площади квартир — от 25 до 80 кв. м.

Сегодня «СтройПанельКомплект» предлагает квартиры в жилых комплексах «Белые росы» (пос. Фролы), «Солдатская слободка (г. Пермь, ул. Пушкина, 6), «Мотовлихинsky» (г. Пермь, мкр. Вышка II), «Медовый» (д. Кондратово) и других объектах.

Ценовая политика застройщика соответствует принципу доступности жилья широкому кругу покупателей. Стоимость квадратного метра в объектах компании начинается от 37 тыс. руб.

Объекты застройщика аккредитованы в 10 банках, кроме того, компания предлагает собственные программы кредитования. Если вы ищите квартиру своей мечты — приходите на ярмарку доступной недвижимости, и вы обязательно её найдете!

Подробности по телефону: +7 (342) 214-10-93

Специалисты отдела продаж «СтройПанельКомплект» ждут покупателей ежедневно по адресу: ул. Монастырская, 12б, тел.: +7 (342) 217-93-03.

Проектные декларации — на сайте www.spk.perm.ru

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