Особо важные дорожные объекты Прикамья получили господдержку Из федерального бюджета выделено 300 млн рублей на строительство обхода Чусового и Чусовского моста

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Фото: Константин Долгановский

Правительство РФ опубликовало распоряжение «О предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности». Всего из государственного бюджета 30 субъектам РФ на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения выделено 17,05 млрд руб.

Согласно документу, в текущем году Пермский край получит 300 млн руб на строительство особо важных для страны и Прикамья объектов дорожной инфраструктуры.

Как поясняют в Министерстве транспорта Пермского края, 150 млн руб. будут направлены на строительство моста через Чусовую, еще 150 млн руб. — на строительство обхода города Чусового. Напомним, в начале февраля губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал строительство обхода Чусового. Возведение стратегически важной магистрали идёт с опережением графика. Предполагается, что дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сдачи — конец 2019 года). На сегодня выполненный объём работ составляет 50%.

Отметим, в рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость работ превышает 2 млрд руб. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов.

Другой важный объект, получивший господдержку, — строительство мостового перехода через реку Чусовая с подходами. Кроме того, с 2018 по 2022 год в Пермском крае планируется реализовать ещё несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. В частности, речь идёт о продолжении реконструкции дороги «Пермь — Екатеринбург» на участке от Кукуштана в сторону Кунгура.