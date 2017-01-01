Манеж «Пермь Великая» откроют для тренировок в апреле Прокуратура не позволяет начать занятия из-за отсутствия пожарной ёмкости

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 февраля, на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания депутат краевого парламента и президент федерации по футболу Пермского края Геннадий Шилов поинтересовался у представителей краевого Минстроя, когда в манеже наконец-то разрешат проводить тренировки.

«Осенью объект ввели в эксплуатацию, но тренироваться до сих пор нельзя. У нас уже второй зимний сезон проходит. А когда у нас в Перми есть крытый манеж, отправлять мужскую и женскую команды в Турцию — это дополнительные расходы».

Глава Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский ответил, что тренировки не позволяет начать предписание прокуратуры.

«Там есть два замечания. Первое, по поводу пожарной безопасности — не хватает пожарной ёмкости. Уже принято решение её построить в течение полутора месяцев. Второе связано с результатами обследования административного здания. Но на эксплуатацию это не влияет, так как часть нарушений исправит подрядчик, а другую устраним в рамках капитального ремонта. То есть через полтора месяца, когда устраним нарушения пожарной безопасности, можно будет тренироваться».

Первый заместитель министра строительства Михаил Берников добавил, что сейчас он пытается убедить прокуратуру изменить предписание и получить разрешение на использование объекта в режиме ограниченного доступа, то есть без зрителей. По его словам, по правилам безопасности пожарная ёмкость предусматривается, если там будут находиться зрители. «Постараюсь лично до конца недели связаться с прокуратурой и убедить её отменить запрет», — заверил чиновник.

Напомним, строительство крытого футбольного манежа началось в 2015 году, но сдача объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась.