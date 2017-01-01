Детский сад в микрорайоне «Ива-1» сдадут в эксплуатацию этой осенью

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, детский сад по ул. Грибоедова, 68в откроет свои двери для детей осенью 2018 года.

Дошкольное учреждение рассчитано на 288 мест. Из них 100 мест будет предназначено для детей ясельного возраста. Проектом предусмотрено 12 современных групп, помещения пищеблока, помещения для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. При этом здание будет доступно для маломобильных групп населения: обустроен пандус, пассажирский лифт.

В трёхэтажном детсаду уже запущено отопление, ведётся внутренняя черновая отделка помещений, начаты работы по отделке фасада. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, сообщает подрядчик.

Напомним, в этом году в микрорайоне «Ива-1» планируется сдать ещё один детский сад на 300 мест по ул. Агатовая, 26. Подрядчик — краснодарская строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» — приступил к работам по реализации проекта строительства в середине октября 2017 года. После ввода здания в эксплуатацию объект будет безвозмездно передан городу.



