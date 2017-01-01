В Прикамье будет организована онлайн-трансляция с избирательных участков

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Фото: Константин Долгановский

Впервые на выборах президента РФ 18 марта 2018 года будет организована 100% онлайн-трансляция с избирательных участков Прикамья, оборудованных видеонаблюдением. Количество таких избирательных участков также будет увеличено.

Всего в Пермском крае системой видеонаблюдения будут оборудованы 924 объекта: 55 территориальных избирательных комиссий и 869 избирательных участков.

«На этих участках будет голосовать 3/4 всех избирателей Прикамья — абсолютное большинство. Исходя из практики, там, где установлены камеры, никогда не возникает жалоб или спорных ситуаций. Поэтому для обеспечения стопроцентной открытости выборов мы увеличиваем количество избирательных участков с видеонаблюдением», — рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Для организации трансляции выборов уже протянуто 26 км оптических линий до отдалённых избирательных участков, увеличена пропускная способность существующих каналов связи, сообщают в пресс-службе краевого Избиркома.

Для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчёта голосов избирателей связисты устанавливают на участках программно-аппаратные комплексы, которые состоят из двух IP-видеокамер, коммутационного оборудования, источника бесперебойного питания, SD-карт и набора соединительных кабелей.

Видеотрансляция с выборов президента РФ будет идти на портале нашвыбор2018.рф с 7.00 18 марта до формирования итогового протокола. Просмотр будет доступен после предварительной регистрации на портале или авторизации через аккаунты в социальных сетях.

Объектами видеонаблюдения в участковых избирательных комиссиях (УИК) станут места, где осуществляется работа со списками избирателей и выдача избирательных бюллетеней, урны для голосования, а также места подсчёта голосов и подписания протокола об итогах голосования. В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) видеокамеры будут направлены на места, где будут принимать протоколы УИК, суммировать данные и составлять итоговый протокол по территории. Камеры установят таким образом, чтобы в зоне видимости хотя бы одной из них располагались все объекты наблюдения.

По словам заместителя директора — технического директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Алексея Кулакова, все записи с выборов в Прикамье будут храниться в центре обработки данных компании в Екатеринбурге не менее трёх месяцев со дня официального опубликования результатов голосования.