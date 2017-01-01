Пожаловаться на гололёд могут жители ещё 15 муниципалитетов Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Павел Шатров

На интерактивном портале «Управляем вместе» расширен список городов и муниципальных районов, по которым доступна обратная связь о нарушениях текущего содержания дорог, дворов и общественных территорий в зимний период.

Если ранее эта услуга была доступна только пермякам, то сейчас сообщить о нарушениях содержания дорог и общественных территорий могут жители ещё 15 муниципалитетов Прикамья. По данным Министерства информационного развития и связи региона, это города Чусовой и Добрянка, Пермский, Кунгурский, Березниковский, Нытвенский, Красновишерский, Юсьвинский, Добрянский, Горнозаводский, Кишертский и Косинский районы, а также Березниковский, Соликамский городские округа и ЗАТО «Звёздный».

Список муниципальных районов и городов, жители которых могут сообщить о нарушениях в содержании дорог и общественных территорий, продолжает расширяться. Как пояснили в региональном минсвязи, до появления функции на портале «Управляем вместе» в этих муниципалитетах будут назначены ответственные лица, которые будут отвечать на вопросы жителей края.

Напомним, чтобы отправить сообщение, пользователю необходимо зарегистрироваться, на интерактивной карте указать соответствующий адрес дороги, двора или парка, в выбранной категории определить проблемную тему и прикрепить фотоподтверждение. В частности, жители Прикамья могут сообщить о неубранном снеге на пешеходных дорожках и тротуарах, гололёде и снеге во дворах, сосульках на крышах домов и неубранных дорогах и тротуарах.

В администрации губернатора Пермского края сообщают, что каждое обращение будет обработано в течение 24 часов, а проблема будет либо устранена не позднее 8 рабочих дней с момента публикации сообщения на сайте, либо указан срок, в течение которого компетентные органы решат данную проблему.