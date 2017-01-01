В Перми пройдёт акция двойного донорства

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Фото: Фонд «Дедморозим»

15 февраля в Перми любой желающий, не имеющий противопоказаний к донорству, сможет стать донором крови и сдать 9 мл крови, чтобы попасть в Национальный регистр доноров костного мозга.

Акция пройдёт на пермской станции переливания крови по адресу: ул. Лебедева, 54 с 08.00 до 13.30. Мероприятие приурочено ко Дню онкобольного ребёнка и проводится Пермской станцией переливания крови совместно с фондом помощи детям «Дедморозим».

Сданная кровь помогает маленьким и взрослым пациентам Пермского онкогематологического центра восстанавливаться после тяжёлых курсов химиотерапии и поддерживать их во время болезни. « За прошлый год почти 1000 доз клеточных компонентов крови выдано в Пермский онкоцентр, и 550 пациентов получили шанс выздороветь. Зачастую на курс лечения недостаточно одного переливания, поэтому мы обращаемся к пермякам с просьбой сдавать кровь регулярно. Только активные доноры, имеющие за плечами три кроводачи в году, могут оказать эффективную помощь онкобольным», — объясняет Ирина Комарова, специалист по развитию донорства ГБУЗ «ПКСПК».

При раке крови, когда другие способы лечения не помогают, последним лекарством становятся клетки костного мозга генетически совместимого донора. Именно таких доноров объединяет Национальный регистр имени Васи Перевощикова — единый для всей страны. Чтобы вступить в регистр, достаточно заполнить анкету и сдать 9 мл крови на генетический анализ. Расшифрованный генетический код будет храниться в регистре и, если код потенциального донора совпадёт с кодом болеющего человека, клетки костного мозга станут спасительным лекраством. Обращения в Национальный регистр происходят постоянно. Благодаря донорам каждый год 3-4 маленьких пациента Пермского детского онкоцентра получают шанс полностью выздороветь.

«Запланируйте спасение жизни. Сдав кровь для вступления в Национальный регистр доноров костного мозга, вы станете надеждой на выздоровление для больных раком по всей России. Если ваши генетические коды совпадут с тем, кто нуждается в пересадке костного мозга, вы спасёте жизнь этого человека, — говорит координатор проекта «Донорство ума» Наталья Цветова. — Не исключено, что именно сейчас ваш генетический близнец, то есть совместимый с вами генетически человек, ищет вас в регистре».

Врачи предупреждают, что перед сдачей крови необходимо соблюдать диету и питьевой режим (не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, а также молочные продукты, яйца и масло). Кроме того, нужно взять с собой паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев.

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