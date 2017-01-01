Сергей Неверов: Долги не должны расти «как снежный ком» В Госдуму внесён законопроект, касающийся установления порядка выплат по потребительским кредитам

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Фото: permkrai.er.ru

Законопроект, касающийся установления порядка выплат по потребительским кредитам, на данный момент находится на рассмотрении Государственной думы РФ и в понедельник, 12 февраля, президиум фракции «Единая Россия» принял решение поддержать документ в первом чтении.

По словам заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, нельзя допускать, чтобы кредитные организации произвольно решали, что погашается той суммой, которую на данный момент внес заемщик, поскольку «это приводит к финансовой кабале».

Предлагается утвердить следующий порядок задолженности по потребительским кредитам: из той суммы, которую человек смог внести (если она не целиком покрывает платёж), погашаются в первую очередь проценты, во вторую — основная сумма долга, а уже потом — неустойка.

«Это сделано для того, чтобы долг не рос как «снежный ком», ведь люди и без того оказались в непростой финансовой ситуации. Это очень важный законопроект, и наша фракция его поддержит», — сообщил Сергей Неверов.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае