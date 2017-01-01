Главбуха геолого-разведочного предприятия осудили за хищение более 4 млн рублей Женщина ежемесячно переводила себе на счёт до 190 тыс. руб. якобы в качестве добавки к зарплате

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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, главный бухгалтер ООО « Геостримнефть» в течение трёх лет переводила средства организации на собственный счёт — до 190 тыс. руб ежемесячно. Сумма ущерба превысила 4 млн. руб. В обосновании переводов бухгалтер указывала, что это дополнительная оплата ее трудовых обязанностей. Также иногда бухгалтер оплачивала за счёт средств предприятия свои коммунальные услуг и расходы.

Индустриальный районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей придётся вернуть предприятию похищенные 4 млн руб.