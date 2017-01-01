В Прикамье разработали меры по погашению задолженности за газ

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Cегодня, 12 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев и член правления «Газпрома» Владимир Марков провели рабочее совещание на тему газификации региона.

В 2018 году «Газпром» увеличил финансирование газификации Пермского края с 200 млн до 575 млн руб. По словам Максима Решетникова, это связано с тем, что краевые власти активно работают над уменьшением задолженности перед ресурсоснабжающей компанией.

«Наша стратегическая задача — убрать посредников, которые создают непрозрачный фон. Это переход к прямым расчётам, чтобы каждая копейка доходила от населения до адресата. В данном случае до «Газпрома», который поставляет основное топливо для производства тепла. Мы детально проговорили с представителями компании ситуацию по каждому проблемному муниципалитету. Практически по всем из них приняты необходимые решения. Как правило, это касается замены оператора, через которого идут платежи. В ряде случаев сменили директоров предприятий. И, по ощущениям, за последний месяц это позволило нам во многом стабилизировать ситуацию».

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев заявил, что перед компанией стоит задача довести газификацию в России до 85-90%.

«Ситуация с газификацией в России схожа с ситуацией в Пермском крае — есть отдалённые и малонаселённые пункты. И решить эту задачу нам поможет технология поставки сжиженного природного газа. Полагаем, что с экономической точки зрения использование этой технологии в Пермском крае будет вполне приемлемым».

Валерий Голубев также отметил, что подобные встречи станут регулярными. Через полгода краевые власти и представители «Газпрома» вновь встретятся и обсудят, что уже сделано и что нужно делать дальше.

Напомним, в сентябре 2016 года Пермский край и ПАО «Газпром» подписали программу газификации до 2020 года. В 2018-2019 годах в Пермском крае будут реализованы мероприятия по строительству 25 межпоселковых и 27 распределительных газопроводов.