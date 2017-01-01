Бывшее здание пермской гордумы спасут от разрушения За осушение и усиление фундамента объекта культурного наследия городские власти заплатят 14,4 млн рублей

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Фото: Вконтакте

В пятницу, 9 февраля, администрация Перми объявила аукцион на проведение работ по осушению и усилению фундамента Дома Смышляева, в котором сейчас расположена Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.

В проектной документации говорится, что здание имеет серьёзные проблемы с гидроизоляцией. В гидрогеологическом отношении участок относится к подтопляемым территориям. Осенью и весной подземные воды могут доходить до фундамента здания. Площадка наклонена в сторону Камы, поэтому под фундамент течёт вода с тротуаров и дорожной части. В замкнутом, плохо проветриваемом дворе скапливается снег, и талая вода впитывается в стены цокольного этажа. Отсутствие гидроизоляции, неэффективность водосточных труб и стоков приводит к намоканию фундамента и стен цокольного этажа. На стенах отпадывает штукатурка и появляется грибок. Из-за постоянного замораживания и размораживания сырая кирпичная кладка на лестничной клетке разрушается. Также, так как здание расположено на двух фундаментах, вертикальные трещины появились и на стенах.

Начальная цена контракта составляет 14,4 млн руб. Подрядчик должен зацементировать трещины в фундаменте лестницы, обработать стены, колонны и перекрытия на цокольном этаже противогрибковым и противосолевым раствором. Также требуется сделать вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, заменить штукатурку на участках намокания, восстановить водосточные трубы и сделать лотки для отвода стоков от стен на газоны и проезжую часть. Работы нужно завершить до 30 августа 2018 года.

Заявки принимаются до 1 марта. Аукцион пройдёт 12 марта.

Отметим, здание является образцом архитектуры казённого учреждения в стиле позднего классицизма XX века и имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Особняк получил своё название по фамилии владельца здания — купца Дмитрия Смышляева. После того, как купцы продали дом казне, в нём располагалась городская общественная библиотека. Считается, что именно этот дом изображён в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака как «Юрятинская городская библиотека».