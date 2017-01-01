«СВЕЗА Уральский» потратит 2 млрд рублей на строительство мини-ТЭЦ

Строительные работы начнутся в начале второго квартала 2018 года


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
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Лес брёвна
Фото: Сергей Копышко

Как сообщили «Новому компаньону» в ООО «СВЕЗА Уральский», в декабре 2017 года «СВЕЗА» подписала договор с компанией «РАССЭ» (ГК «АйТеко»), в партнёрстве с которой построит мини-ТЭЦ на своей площадке в Нытвенском районе Пермского края. В проект будет вложено 2 млрд руб., строительство объекта завершится в 2019 году.

Согласно проектной документации, мощность объекта по генерации пара составит 80 МВт, по выработке электроэнергии — более 30 млн. кВт/ч в год. Автономное обеспечение энергоресурсами закроет все потребности «СВЕЗА Уральский» и позволит сократить ежегодные платежи поставщикам на 36%.



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