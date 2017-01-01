Старомодное признание Артисты пермской оперы устроили вечер в честь Ольги Захаровой и Владимира Елина

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Ольга Захарова и Владимир Елин. Концерт в музучилище, 1975 год

Слово «старомодный» в заголовке вовсе не несёт негативного смысла. Оно, скорее, перекликается с названием арбузовской «Старомодной комедии», где рассказывается лирическая история немолодых людей. В этом вечере, прошедшем в частной филармонии «Триумф» 10 февраля, была и лирика, и тонкий оттенок по-хорошему старомодного стиля. Выдержанный стиль — это всегда хорошо, а в сценической истории Владимира Елина и Ольги Захаровой стиля всегда было предостаточно.

Выпускники Московской консерватории, они познакомились на учёбе и поженились на четвёртом курсе. В Пермский театр оперы и балета приехали, потому что Захарова родом из Перми. Столичная школа — и вокальная, и актёрская — всегда давала себя знать в их творчестве, но карьеры певцов складывались по-разному: Захарова рано начала петь все колоратурные партии и мгновенно стала примадонной вердиевского репертуара с Джильдой и Виолеттой. Елин же «раскачивался» медленно.

Вообще, бас — голос «поздний», «созревает» долго. Зато работал Елин гораздо дольше супруги — он пел в театре почти полвека! Его последней ролью стал король Рене в «Иоланте» в постановке Георгия Исаакяна в июне 2007 года. Певцу как раз исполнилось 75 лет. Конечно, свежести и яркости голоса в этом возрасте ждать не приходится, но выступление Елина было настоящим мастер-классом сценического благородства и хорошей вокальной школы: пусть сам голос был уже не в лучшем состоянии, но как певец им владел! Молодые и голосистые редко это умеют. Очень впечатляла его стать, царственное достоинство в каждом движении — ему вообще удавались роли царей, князей и прочих значительных личностей. Казалось, что Елин — аристократ в каком-то очень-очень дальнем поколении, и поверить было невозможно, что по первой профессии он токарь и петь начал в заводской самодеятельности.

Кстати, с самодеятельностью у певцов всю жизнь были особенные отношения. На протяжении 40 лет Елин и Захарова вели вокальную студию в Пермском государственном университете (нынешнем ПГНИУ), и их ученики — и «физики», и «лирики», и «естественники» — занимали призовые места на студенческих «вёснах», становились университетскими звёздами, а некоторые сменили профессию и ушли в вокалисты. За 40 лет педагоги открыли оперный мир для сотен молодых людей, которые до сих пор благодарны им за это. На вечере, который артисты оперной труппы устроили в честь 85-летия Владимира Елина, юбиляру передали привет от университетского профессора из США, физика — выпускника вокальной студии, заядлого меломана, специально приезжающего в Пермь на Дягилевский фестиваль.

Юбилей Владимира Елина состоялся летом 2017 года, а вечер в его честь и в честь Ольги Захаровой прошёл в рамках проекта «Легенды Пермского театра». Инициатива проведения цикла концертов-посвящений принадлежит исполнительному директору театра Андрею Борисову.

В своём первом после назначения на должность интервью он сказал «Новому компаньону»: «...Легендарная звезда Пермской оперы, великолепная певица и просто красавица Лилия Соляник. Я не застал её на сцене — когда я начал ходить в театр, она уже не пела, но даже я знаю её как легенду. Я хочу, чтобы она вернулась в театр как один из его символов, хочу устроить ей шикарный бенефис, творческий вечер-посвящение. Или наш легендарный благородный бас — Владимир Елин, которому исполняется в этом году 85 лет. Он ведь ещё и выдающийся педагог, который воспитал множество певцов! Эти люди должны быть вместе с нами».

Реализацию этого замысла с энтузиазмом взяли на себя оперные артисты. Уже прошёл вечер в честь Лилии Соляник, настала очередь Елина. В роли режиссёра выступил Олег Иванов, в некотором роде — наследник Елина, певец-бас, который, как и юбиляр, отличается статью, благородным артистизмом и очень тщательной работой с голосом. Он же вёл концерт вместе с легендарной Людмилой Деменевой — сколько концертов на её счету? Увы, героев события в зале «Триумфа», где прошёл этот камерный вечер, не было... Ольги Андреевны уже нет в живых, Владимир Владимирович чувствует себя неважно... Однако сохраняет ясный ум, прекрасную память и чувство юмора, о чём свидетельствует большое видеоинтервью, разбитое на фрагменты, которые были показаны во время концерта. Так что в некотором смысле Елин на сцене всё же присутствовал.

Это интервью, а также подробный рассказ о певцах, который занял всё первое отделение вечера, дал понять зрителям, что такое настоящие оперные звёзды ХХ века. Оперы с участием Елина и Захаровой транслировались по телевидению на весь СССР, сами они были приглашёнными солистами многих театров, в том числе Большого.

Пели много, сейчас считается, что так много петь невозможно: у Захаровой было по семь спектаклей в 10 дней — она весь колоратурный репертуар пела, а Елин, кроме оперы, выступал ещё и на эстраде. В 1962 году он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с блюзом, который специально для этого случая написал живший в Перми после репрессий и ссылки пионер советского джаза Генрих Терпиловский. Конкурс был всего второй в истории, и в нём участвовали все «главные» певцы страны. Первое место заняла Людмила Зыкина, второе — Эдуард Хиль, а третье поделили двое — Владимир Елин и Иосиф Кобзон. Елин был любимым солистом Пермского губернского духового оркестра — более 50 программ оркестр Евгения Тверетинова подготовил с его участием! В его исполнении в Перми впервые прозвучала песня Давида Тухманова «День Победы».

Несмотря на то, что первое отделение вечера было скорее повествовательным, чем концертным, в нём было много музыки. Сохранились неплохие записи выступлений Захаровой и Елина, которые тщательно и талантливо оцифровали и отреставрировали — оперные арии, камерные миниатюры, эстрадные номера. Об исполнении Елиным «Песни о блохе» Мусоргского хочется сказать, что пел он по-шаляпински. Речь не о тембре голоса, а о каком-то особом звуковедении, обо всех этих раскатистых «Ха-ха»: хотя бас Елина не был особенно низким, всё же это настоящий русский бас.

Наталья Буклага

Фото: Андрей Чунтомов

Во втором отделении нынешние солисты оперной труппы пели те арии, в которых когда-то блистали Ольга Захарова и Владимир Елин. Пели от души, играли, актёрствовали, радовали глаз отличными концертными нарядами. Программа состояла из одних хитов — арии и дуэты из «Лакме», «Волшебной флейты», «Жизни за царя», «Русалки», «Богемы», «Фауста», «Севильского цирюльника» и «Дон Жуана» исполнили Ольга Попова, Эдуард Морозов, Александр Погудин, Наталья Кириллова, Владимир Тайсаев и Наталья Буклага. Последняя так спела частушки Варвары из оперы Родиона Щедрина «Не только любовь», что хоть сейчас на международный конкурс.

Словом, с музыкальной точки зрения всё было прекрасно. Но ценность события не столько в этом: удивительно трогательно звучали с большого экрана записанные на видео рассказы Владимира Владимировича об Оленьке, такой молодой, такой хорошенькой... Ужасно трогательно. До слёз.

После концерта артисты поехали к Елину, повезли цветы и приветы. Олег Иванов мечтает осенью устроить такой же вечер-посвящение для Нины Абт-Нейферт.

А ведь легенды в Пермском театре оперы и балета есть не только оперные, но и балетные. Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Николай Боярчиков живы и здравствуют, и более чем достойны проявления почтения со стороны коллег. Пример оперной труппы доказывает, что «Легенды Пермского театра» — дело благородное и благодарное.