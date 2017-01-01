На ремонт дорог в Прикамье направлен миллиард рублей

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Фото: Константин Долгановский

Пермский край и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2018 году на реализацию проекта Пермскому краю выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Ещё 1 млрд руб. направлен из краевого бюджета.

«В ближайшее время для реализации следующего этапа проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется заключить соглашения с муниципальными образованиями. Документы позволят начать проводить конкурсные процедуры», — пояснил заместитель министра транспорта Пермского края, начальник управления дорожного хозяйства Михаил Кириллов.

Напомним, в текущем году в рамках БКД планируется отремонтировать более 110 км дорог в Перми, Добрянском, Краснокамском, Пермском районах, а также объекты федерального и регионального значения. В частности, в рамках проекта реализуется реконструкция улицы Героев Хасана, завершение которой повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы «Пермь — Екатеринбург».

К концу 2018 года более 1000 км дорог Пермской агломерации будут приведены в нормативное состояние, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.