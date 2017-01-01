«Мотовилихинские заводы» могут поделиться частью площадей Территории могут быть использованы под строительство транспортно-пересадочного узла в районе ул. 1905 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил на минувшей неделе ТАСС со ссылкой на замгендиректора госкорпорации «Ростех» Александра Назарова, «Ростех» может отдать под развитие транспортной инфраструктуры города Перми часть территорий ПАО «Мотовилихинские заводы».

На вопрос о том, какие именно площади будут отданы, когда будет подписан контракт и каковы условия передачи земель, в ПАО «Мотовилихинские заводы» конкретных данных не сообщили. При этом в пресс-службе завода подтвердили, что оптимизация производства и сокращение площадей возможны, однако конкретных решений пока не принято.

«Действительно, сейчас производства становятся более современными и компактными. В то же время бывает и так, что появляются новые цеха, на прежней территории выпускается больше разнообразной продукции. Передача участков возможна, если они не востребованы более в производстве, но каждый раз решения принимаются, исходя из конкретной ситуации по каждому участку отдельно. Данные вопросы прорабатываются. Конкретных решений по ним пока не принято», — сообщили в пресс-службе «Мотовилихи» в ответ на запрос «Нового компаньона».

В то же время источник НК в транспортной сфере предположил, что освобождение части территорий «Мотовилихинских заводов» может понадобиться для строительства крупного транспортно-пересадочного узла в районе ул. 1905 года в Мотовилихе, о котором ранее заявлял директор института транспортного планирования «Российская академия транспорта» Михаил Якимов, сообщая о планах по ликвидации железнодорожной инфраструктуры в районе набережной Пермь-I.



