В Перми состоится конференция «Экономика культуры: традиции и перспективы»

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19 и 20 февраля в пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького пройдёт научно-практическая конференция «Экономика культуры: традиции и перспективы», в которой примут участие представители учреждений культуры Прикамья, вузов Перми, пермского филиала НИУ «ВШЭ» и независимые эксперты.

Основная цель мероприятия — проанализировать и обобщить опыт делового партнёрства власти, бизнеса и культурных учреждений через изучение исторических и современных форм культурно-экономического сотрудничества: меценатство, коллекционирование, благотворительность, краудфандинг, фандрайзинг, волонтёрство.

Во время конференции будет обсуждаться, каким образом культура может способствовать экономическому развитию территории и почему имидж региона, его культурный потенциал содержательно и стратегически связаны с качеством жизни населения. Планируется, что мероприятие будет проведено в два этапа в формате пленарных докладов и панельных дискуссий.

Организаторами конференции выступили Пермская художественная галерея и пермский филиал НИУ «ВШЭ» в рамках программы «Строгановы: предпринимательство и культура».

Отметим также, что проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Меняющийся музей в меняющемся мире» и министерства культуры Пермского края.