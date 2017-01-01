Немецкая художница Валерия Абендрот прочтёт лекцию в Перми

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13 февраля в Музее современного искусства PERMM состоится лекция немецкой художницы с русскими корнями Валерии Абендрот. Она расскажет о летних творческих планах PERMM и затронет тему выставки, которая будет проходить музее в июле. Кроме того, художница расскажет о своём видеоарте «Мне нравится».

Валерия Абендрот родилась и до шести лет жила в Перми, затем вместе с семьёй переехала в Германию. Художница исследует влияние среды обитания человека на его психику и внешность, отражающихся в социальном контексте. Одна из главных тем творчества Валерии Абендрот — образ женщины, её самобытность, тело и сознание. Работы художницы предстают в различных формах: скульптуры, видеоинсталляции, яркие перформансы в общественных пространствах.

Лекция состоится во вторник, 13 февраля, в 19:00 в лекционном зале на третьем этаже. Вход по билетам в музей. Возрастное ограничение — 6+.