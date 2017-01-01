В число победителей конкурса «Лидеры России» вошли три представителя Прикамья

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Вчера, 11 февраля, в Сочи состоялось торжественное закрытие Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Все 300 участников финала получили гранты на обучение. Те, кто набрал во время испытаний наибольшее количество баллов, также будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений.

В число победителей конкурса вошли три представителя Пермского края: Анна Козицына (г. Пермь, ПАО «Мотовилихинские заводы»), Сергей Сердюков (г. Пермь, ПАО «ПНППК») и Эдуард Соснин (г. Лысьва, ООО «Меркурий»). Они получат наставников до 22 февраля.

Напомним, «Лидеры России» — проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями и дать им возможности для реализации.

Источник — пресс-служба администрации губернатора