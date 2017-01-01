Минпромторгу передали полномочия по контролю за наружной рекламой Глава региона Максим Решетников внёс изменения в положения о региональном Минстрое и Минпромторге

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В постановлении правительства говорится, что теперь разработкой схем размещения наружной рекламы в крае будет заниматься министерство промышленности и торговли, а не Минстрой, как было ранее, и муниципалитеты будут согласовывать схемы размещения именно с Минпромторгом.

В 2018 году в Перми у всех участников истекают выданные разрешения на размещение наружной рекламы. До следующего года городские власти должны вновь провести конкурсные процедуры, но для этого нужны новые правила размещения рекламы. Одни собеседники «КоммерсантЪ-Прикамье» считают, что Минпромторг должен разработать более строгие правила размещения рекламных конструкций, так как ранее огромное количество рекламы в центре Перми вызвало недовольство у краевых властей. Другие источники предполагают, что передача полномочий — лишь формальность.

Руководитель министерства, вице-премьер Алексей Чибисов сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье», что ведомство только приступило к изучению проблемы размещения рекламы, и пообещал предварительно обсуждать все нововведения с экспертным сообществом и участниками рынка. По данным издания, в Минпромторге эту тему курирует замминистра Владислав Тонков.