В «Лыжне России» приняли участие 18 тысяч жителей Пермского края

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В субботу, 10 февраля, состоялись Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России 2018».

Спортивные мероприятия прошли в 36 муниципалитетах края. Участие в соревнованиях приняли порядка 18 тыс. жителей.

Центральной площадкой стала лыжная база «Пермские медведи». Здесь собралось почти 7 тыс. участников и болельщиков. В рамках массовых соревнований состоялись заезды на Олимпийскую версту (2018 м), на 3000 м и на 5000 м.

Источник — пресс-служба администрации губернатора