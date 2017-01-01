Крайизбирком представил новые комплексы обработки бюллетеней Современные КОИБы, в отличие от комплексов модели 2010 года, формируют итоговый протокол с QR-кодом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Для выборов Президента Российской Федерации Пермский край получит 110 КОИБов нового образца. Вчера, 8 февраля, Избирком Пермского края продемонстрировал работу новых комплексов обработки бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба комиссии, избиратель должен перевернуть заполненный бюллетень лицевой стороной вниз и, не сворачивая, ввести в КОИБ. Пройдя сквозь сканирующее устройство, бюллетень попадает в полупрозрачный ящик-накопитель. Сканированные данные сохраняются в памяти устройства. Это позволяет после завершения процедуры голосования сформировать итоговый протокол без ручного пересчёта. После этого принтер автоматически распечатывает две копии итогового протокола, чтобы их подписали члены участковой избирательной комиссии. Отличительной особенностью современных КОИБов является то, что итоговый протокол формируется с использованием QR-кода.

Всего в регионе будет установлено 208 КОИБов. При этом комплексы обработки бюллетеней модели 2010 года до сих пор исправно функционируют. Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что комплексы обработки бюллетеней позволяют существенно ускорить и облегчить процесс подведения итогов голосования — результаты голосования подводятся в течение часа, а ошибки исключены.



