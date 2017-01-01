В Перми могут создать кассационный суд общей юрисдикции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 9 февраля, в Перми состоялось заседание президиума краевого суда. В мероприятии принял участие глава региона Максим Решетников.

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов в своём докладе отметил, что за 2017 год год в различных формах судопроизводства было рассмотрено 886,3 тысяч дел и материалов, что на 2% ниже показателя прошлого года.

По итогам 2017 года судьями в регионе осуждено 17 тыс. 261 человек. Основным видом наказания остаётся лишение свободы: эта мера пресечения назначена 37,5% осуждённых. В прошлом году сократилось число лиц, которым назначалось условное наказание (с 1922 лиц до 1389 лиц). Уменьшилась и доля наказаний в виде обязательных и исправительных работ (с 5021 человека до 4726 человек). При этом с 1 января 2017 года началось применение принудительных работ, данный вид наказания назначен 13 лицам за год.

Число осуждённых за взяточничество, по информации Пермского краевого суда, сократилось более, чем в 2 раза.

«Ежегодно за защитой прав и интересов в судебные структуры обращается каждый третий житель Пермского края, — отмечает Владимир Вельянинов. — В регионе принимаются меры для снижения нагрузки на судей, и нагрузка снижается. Несмотря на это, судьи рассматривают в среднем 134 дела в месяц. Это огромный объём работы».

Максим Решетников обратил внимание собравшихся, что в связи с продолжающейся в стране реформой судебной системы в Перми планируется создать Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. В регионе появится дополнительно 91 ставка для судей, 259 — для работников аппарата суда.

Отдельно губернатор остановился на вопросе снижения нагрузки на судей в Прикамье. Так, в Прикамье был принят закон о перераспределении участков мировых судей, согласно которому по одному участку мировых судей в Красновишерском, Чердынском и Очёрском судебных районах края перераспределяются в Дзержинский, Кировский и Орджоникидзевский районы Перми.

Еще одним инструментом снижения нагрузки с судей является повышение явки представителей органов местного самоуправления на судебные заседания. В прошлом году явка увеличилась с 48% до 54%. Кроме того, в Прикамье развивается Государственное юридическое бюро. Только в прошлом году юристы бюро оказали бесплатные консультации более 11 тыс. человек.

Положительные результаты были достигнуты и в части альтернативного способа урегулирования и разрешения конфликтов (медиация). Судами Пермского края в 2017 году к медиаторам направлены участники 699 споров, из них более четверти завершены заключением медиативного соглашения.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края