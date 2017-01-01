В Прикамье управляющие компании-банкроты лишились 210 домов

Плюсануть
Поделиться

Инспекция госжилнадзора исключает из реестра лицензий Пермского края сведения о многоквартирных домах, чьи управляющие компании обанкротились.

Как сообщает пресс-служба РСТ, это снижает риски появления компаний-клонов с похожими названиями, которые могут взять на себя управление этими домами и дальше собирать деньги с жителей.

Инспекцией госжилнадзора Пермского края уже исключены из реестра 210 домов. Ими управляли ООО «УК «ПМК», ООО «УК «Лидер+», ЗАО «ГУК «Основной», ООО «УК «Технология Урала», ООО «Управляющая компания «Кама»» и другие. Большая часть исключённых из реестра домов находится в Перми.

Сейчас собственники домов, оставшихся без УК, могут выбрать на общем собрании другую управляющую организацию, создать ТСЖ или дождаться, когда муниципалитет найдёт им на торгах новую компанию.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

общество банкротство Региональная служба по тарифам Управляющие компании
Loading...