В Прикамье управляющие компании-банкроты лишились 210 домов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Инспекция госжилнадзора исключает из реестра лицензий Пермского края сведения о многоквартирных домах, чьи управляющие компании обанкротились.

Как сообщает пресс-служба РСТ, это снижает риски появления компаний-клонов с похожими названиями, которые могут взять на себя управление этими домами и дальше собирать деньги с жителей.

Инспекцией госжилнадзора Пермского края уже исключены из реестра 210 домов. Ими управляли ООО «УК «ПМК», ООО «УК «Лидер+», ЗАО «ГУК «Основной», ООО «УК «Технология Урала», ООО «Управляющая компания «Кама»» и другие. Большая часть исключённых из реестра домов находится в Перми.

Сейчас собственники домов, оставшихся без УК, могут выбрать на общем собрании другую управляющую организацию, создать ТСЖ или дождаться, когда муниципалитет найдёт им на торгах новую компанию.