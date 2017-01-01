Пермские спортсмены провели первые старты на Олимпиаде Больше шансов на медали у представителей сильного пола

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Александр Смышляев

Сегодня, 9 февраля в корейском Пхёнчхане начинаются XXIII Зимние Олимпийские игры. От Пермского края участие в них примут четверо спортсменов: летающие лыжники Евгений Климов и Анастасия Баранникова, а также могулисты Александр Смышляев и Регина Рахимова. Ещё до официального открытия Олимпиады пермские спортсмены прошли квалификационные испытания, показав достойные результаты.

Евгений и Анастасия

Для 24-летнего летающего лыжника из Перми Евгения Климова Олимпиада в Пхёнчхане — уже вторая по счету. Правда, в Сочи он выступал как лыжник-двоеборец. Четыре года назад пермяк показал третий результат в прыжках, но неудачно выступил в лыжной гонке. В результате в 2015 году Климов ушёл из лыжного двоеборья, и в корейской Олимпиаде участвует как прыгун с трамплина.

Накануне в квалификации на трамплине К-90 Евгений Климов показал лучший для россиян результат, заняв 12-е место. При хорошей длине прыжка пермяка немного подвела техника. Комплект медалей в этой дисциплине среди мужчин будет разыгран уже завтра, и если Евгению Климову удастся показать хорошее техническое исполнение, он может рассчитывать на место в десятке лучших. При этом Климова считают «лётчиком», и основные надежды на медали тренеры связывают с его выступлением на трамплине К-120. Квалификация в этом виде программы пройдет через неделю, 16 февраля.

Евгений Климов

Фото: Facebook

Кроме того, квалификацию прошли все четверо российских летающих лыжников. А значит, шансы на успех у Евгения Климова есть и в командных состязаниях на трамплине К-120. Если российской команде удастся попасть в «восьмёрку» лучших, это можно будет считать неплохим результатом.

В свои 30 лет пермячка Анастасия Баранникова впервые получила шанс выступить на Олимпиаде. При удачном стечении обстоятельств чемпионка России и победительница Всемирной Универсиады на трамплине К-90 может попасть в десятку лучших. Основная проблема спортсменки — нестабильность результатов. Первый прыжок она может сделать на уровне лидеров, а второй — уже значительно хуже. Для успешного выступления пермской летающей лыжнице нужны удачные погодные условия и психологическое спокойствие. Впрочем, Анастасия — уже опытная спортсменка со сложившимся характером. От неё, как и от многих других атлетов в этом виде спорта, можно ждать сюрпризов.

«Прогнозировать результат соревнований трудно, конкуренция на Олимпиаде очень острая — люди прыгают с разницей в метр-полметра», — говорит директор СДЮШОР «Старт» Сергей Червяков. — Результат могут определить погодные условия, прежде всего, направление и сила ветра, скольжение лыж, техника и психология. Олимпиада есть Олимпиада, и из первой десятки может «выстрелить» любой. Настя — боец, она будет бороться до конца. Авторитеты её не пугают, она уже взрослая спортсменка. От всей души желаю ей удачи».

Анастасия Баранникова

Фото: tramplin.perm.ru

Александр и Регина

Бронзовый призёр сочинской Олимпиады Александр Смышляев — главная надежда пермского спорта в Пхёнчхане. Прошлый сезон могулист пропустил из из-за травмы крестообразных связок колена. Но, вопреки опасениям, сегодня уроженец Лысьвы показал достойный результат, заняв по итогам квалификации второе место после канадца Майкла Кингсбери. Смышляев вместе с первой десяткой квалификации уже попал в финал. Ещё десять спортсменов будут отобраны туда по результатам второй квалификации. Вторая квалификация и финалы в мужском могуле пройдут 12 февраля.

«По скорости Александр, возможно, сдерживал себя, памятуя о том, что всё равно есть травма», — говорит директор СДЮШОР «Огонёк» Алексей Колтырин. — Но он занял второе место, почти на три балла оторвавшись от третьего. Если Александр и дальше будет выступать на уровне сегодняшнего проката, то, я думаю, стоит надеяться на высокий результат, в том числе, на медали. Главное, что с психологией у него всё нормально. Хотя, возможно, сегодня не все потенциальные конкуренты выступили в полную силу, и некоторые ещё серьезно добавят».

Первая квалификация в олимпийском могуле сегодня прошла и у женщин. 28-летняя спортсменка из Чусового Регина Рахимова заняла в ней только 11 место и не сумела напрямую пробиться в финал. Для спортсменки это уже третья Олимпиада, самое время показывать максимум своих возможностей. Но при хорошей технике сегодня Регину несколько подвела скорость спуска. Еще один шанс у чусовлянки будет во время второй квалификации в это воскресенье. На право бороться за медали также претендуют россиянки Марика Пертахия и Екатерина Столярова. Финалы в могуле у женщин пройдут 11 февраля сразу после второй квалификации.

Регина Рахимова

Фото: Вконтакте