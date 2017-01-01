Пермские нефтяники приняли обновлённый коллективный договор

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В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги выполнения социальных обязательств перед работниками в 2017 году, а также приняли дополнительный перечень льгот на 2018-2020 годы.

С докладом о работе за прошедший год выступил председатель объединённой профсоюзной организации Валентин Костылев. Он отметил, что основные ориентиры документа из года в год неизменны — это социальная поддержка работников и членов их семей, ветеранов предприятия и пенсионеров, программа охраны здоровья, а также улучшения жилищных условий и многое другое.

В рамках проверки выполнения обязательств работодателя проведено более 20 встреч в цехах добычи нефти и других подразделениях с руководителями предприятия. Поступило более 80 вопросов, зафиксированных в протоколах собраний, 29 из них попали в план мероприятий по реализации. На основании этих предложений комиссия рассмотрела и внесла в коллективный договор 11 поправок.

«Люди — наш главный капитал, поэтому мы стремимся, чтобы работники получали как можно больше социальных льгот и возможностей. Проект нового коллективного договора прошёл детальную проработку в производственных подразделениях. И уже сегодня, с учётом дополнений и замечаний, был принят на собрании», — рассказал Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Справка

Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — главный документ, регламентирующий отношения работника и работодателя, который охватывает все сферы деятельности предприятия и все категории работников. Частичная компенсация санаторно-курортного лечения, переподготовка кадров за счёт предприятия, ссуды и займы на приобретение жилья, поддержка молодых специалистов и ветеранов компании — все эти пункты сохранены и в новой редакции документа на 2018-2020 годы.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»