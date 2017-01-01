«Мотовилихинские заводы» посетил замминистра обороны РФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

8 февраля заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Пермь посетил «Мотовилихинские заводы». Во время визита поднимались вопросы выполнения гособоронзаказа.

Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ:

— Мы загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Реактивные системы залпового огня — наиболее грозное оружие, тем более что АО «НПО «Сплав» (головное предприятие по разработке РСЗО) закончило работы по новым системам «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас всё это устраивает, поэтому планы большие.

Замминистра также отметил, что Минообороны заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении «Мотовилихи», и пообещал поддержать завод долгосрочными контрактами.

Отметим, «Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускает полевые артиллерийские орудия «Нона-К», «Мста-Б», минометы «Нона-М1», самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена» и другие артиллерийские системы.