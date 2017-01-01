В Прикамье объявлено голосование по выбору нового логотипа «Покупай пермское»
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Как сообщает пресс-служба Пермской торгово-промышленной палаты, завершился приём заявок на конкурс по выбору нового логотипа бренда «Покупай пермское». Теперь каждый может отдать голос за понравившийся вариант логотипа.
Для участия в конкурсе отобраны 128 работ. Голосование продолжится до 15 февраля. Победитель получит приз в размере 25 тыс. руб. и специальный диплом Пермской ТПП.
Отметим, что логотип-победитель конкурса будет принят в качестве основы для последующей дизайнерской доработки и официальной регистрации. По инициативе предприятий Прикамья продукцию будут маркировать новым логотипом.
Проголосовать за понравившийся логотип можно по ссылке.
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