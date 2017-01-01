Памятник древней истории Прикамья спасут от чёрных копателей
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила аукцион на проведение спасательных археологических раскопок Плотниковского могильника
Некрополь расположен в Кудымкарском районе рядом с деревней Плотниково на левом берегу реки Иньвы и известен с XIX века. В 1989 году археологи вскрыли там семь погребений. В них нашли железные детали поясного набора (накладки, пряжки), ножи, перстень из свинцово-оловянистого сплава, литую бронзовую бусину и множество сосудов позднего этапа родановской культуры. Погребения датируются XII-XIV вв. и представляют собой один из редких памятников древней истории Прикамья.
Как сообщается в техническом задании, сейчас объект археологического наследия разрушается из-за грабительских раскопок, эрозии почвы и т.д.
Цена контракта составляет 543,1 тыс. руб. Перед началом археологических работ победитель аукциона должен разобраться в истории изучения могильника, ознакомиться с отчётами археологов о предыдущих раскопках. Полевые работы пройдут в августе-сентябре этого года. Подрядчик должен также сделать план территории могильника и указать на нём места археологических работ, проведённых до 2018 года, а также повреждённые и уничтоженные участки некрополя. До конца 2018 года все находки нужно изучить, отреставрировать, а потом в течение трёх лет передать на постоянное хранение в Пермский краеведческий музей. При этом археологи должны постоянно отчитываться перед государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля. Аукцион пройдёт 26 февраля.