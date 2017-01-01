Зрители Пермского театра оперы и балета направили петицию губернатору Просьбу построить новую сцену театра уже подписали более 500 человек

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Фото: Константин Долгановский

Зрители Пермского театра оперы и балета разместили на сайте Change.org петицию, направленную главе региона Максиму Решетникову. В ней пермяки просят губернатора принять окончательное решение по выбору площадки для новой сцены театра и приступить к её строительству. Петицию уже подписали около 500 человек.

Создатели петиции обращают внимание на то, что бренд пермской оперы и пермского балета известен не только в России, но и в мире. На многие события театра в Пермь приезжают зрители из других городов и стран. Тем самым в регионе развивается событийный туризм, повышающий привлекательность города и края. Театр является основной площадкой двух международных фестивалей: Дягилевского и конкурса артистов «Арабеск».

«Но реализация многих перспективных и значимых проектов может оказаться невозможной, поскольку театр расположен в здании, построенном почти 150 лет назад и реконструированном более полувека назад. Сцена Пермского оперного по площади чуть ли не самая маленькая в России. Многие балеты на нашей сцене просто не поставить, артистам не хватит места. Более того, желающие посетить театр зрители не вмещаются в зал», — пишут авторы петиции.

Среди других проблем театра отмечается нехватка площадей для репетиций артистов балета, театрального оркестра и хора musicAeterna. Кроме того, в театре недостаёт гримерных, для репетиций хора вынуждено арендуют площадку в спортивном зале дома культуры.

«В мае прошлого года властями была определена приоритетная площадка для строительства новой сцены театра. И с июля началась реальная работа по реализации проекта, которая на сегодняшний день идёт в соответствии с установленным графиком. В сентябре площадка квартала № 5 перешла на баланс управления капитального строительства Пермского края. В этом году, согласно адресно-инвестиционной программе, мы должны оформить земельный участок под строительство новой сцены, начать проектно-изыскательные работы. В следующем — приступить к строительству театра», — прокомментировали просьбу пермяков в краевом Минстрое.

В Министерстве культуры Пермского края отметили, что общественное мнение Прикамья единодушно: пермскому театру оперы и балета необходимо новое здание: «Хотя еще год назад звучали разные мнения: нужна ли новая сцена или достаточно реконструкции существующей; необходимо ли строить пристрой или отдельное здание по универсальному проекту театра в Верхней Пышме».

При этом замечается, что строительство новой сцены является одним из приоритетов программы комплексного развития Перми. За год краевой минкульт изучил недостатки предложенных проектов, разработал новое техническое задание, которое «соответствует самым высоким мировым стандартам и нормам».

«Без тщательной проработки этих важнейших базовых вопросов, которая требует времени, невозможно заложить основу для строительства нового здания театра, которое станет новой городской доминантой, архитектурным символом Перми. Как только было принято решение о строительстве нового, отдельно стоящего здания, началось рассмотрение площадок для его размещения. В настоящее время идет работа над архитектурно-планировочными решениями, прорабатываются технические условия совместно с руководством театра. О последующих шагах по решению вопроса строительства новой сцены театра оперы и балета будем подробно информировать жителей края через СМИ», — пообещали в минкульте Прикамья.



