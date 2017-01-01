Премии за развитие науки получили 16 пермяков

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Вчера, 8 февраля, в Органном зале Пермской филармонии наградили лауреатов премий Пермского края в области науки за 2017 год

Премии получили 16 пермяков: семь учёных филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, профессор медицинского университета им. Е.А. Вагнера, три учёных ПНИПУ, четыре сотрудника ПГНИУ и заведующий отделением городской клинической больницы №4.

Почётные дипломы и знаки лауреатам вручил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Очень важно, что наука стала источником идей для развития бизнеса, для развития инноваций. В Пермском крае высокий уровень развития науки. Но для развития региона ещё важна вовлеченность науки в реальный сектор. Важно, что наработки наших учёных не остаются в рамках докторских диссертаций, а перерастают в патенты, конкретные разработки», — подчеркнул глава региона.

Отметим, разработка Олега Плехова (УрО РАН) «Анализ баланса энергии в процессе деформирования и разрушения металлических материалов с целью разработки новых методик оценки прочностных и усталостных свойств» уже применяется на практике. АО «ОДК-Авиадвигатель» использует этот метод для расчёта эксплуатационного ресурса деталей авиадвигателей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора