Пермский край значительно снизил позиции в рейтинге устойчивости регионов Причинами стали нападение в пермской школе №127 и режим ЧС в посёлке Сараны

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Фото: Константин Долгановский

По данным фонда «Петербургская политика», в январе 2018 года Пермский край снизил свои позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов на 0,1 балла, получив в итоге 6,2 балла. Теперь Прикамье занимает последнее место в этой группе.

Напомним, в прошлом месяце Пермский край занимал лидирующие позиции среди группы регионов «со средней устойчивостью», уступив первое место Свердловской области. Чтобы перейти в группу регионов «с высокой устойчивостью», Прикамью необходимо было набрать 0,7 балла.

Среди негативных событий, повлиявших в январе на снижение позиций региона в рейтинге устойчивости:

— нападение несовершеннолетних подростков на учеников и педагога в пермской школе №127 с 15 пострадавшими;

— заявление министра труда РФ Максима Топилина об угрозе невыполнения регионом майских указов в части повышения зарплат бюджетникам;

— объявление режима ЧС в посёлке Сараны Горнозаводского района, где после аварии на сетях была полностью разморожена система теплоснабжения.

Эксперты замечают, что нападение на школьников в пермской школе №127 стало основным событием «детской» и «школьной» повесток января.

«Хотя информация о них (нападениях в школах Перми и Улан-Удэ — ред.) и дозировалась в СМИ, она стала сильным стрессом, так или иначе затронувшим все регионы. Первый инцидент, происшедший в Перми, стал не только шоком для местных элит, но и побудил краевые власти оперативно разработать предложения по внесению поправок в федеральное законодательство — в том числе в части возможностей контроля над проблемными подростками со стороны комиссий по делам несовершеннолетних и взаимодействия педагогов и медиков», — отмечают эксперты фонда.

В качестве позитивных событий, произошедших в январе на территории региона, эксперты выделили:

— подписание губернатором Максимом Решетниковым и гендиректором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым генерального соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Нытва и Чусовой;

— презентация делегацией предприятий Пермского края во главе с губернатором инвестиционного потенциала региона в Объединенных Арабских Эмиратах;

— 9 место по развитию футбола и 9 место по баскетболу в рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».