В Прикамье снегопадов не будет минимум семь дней Со вчерашнего дня в крае установилась малооблачная погода с практически полным отсутствием ветра

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Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, такой характер погоды продержится ещё семь-восемь суток.

«Единственное различие, что температура всё-таки будет немного понижаться. Наиболее ощутимо, наверное, с воскресенья на понедельник. Минимальная температура в Перми в ночь на субботу составит — -17...-19°, в ночь на воскресенье — -18...-20°. При этом днём будет достаточно тепло — от -5° до -8°. В начале следующей недели ночная температура понизится ещё где-то на 1-3°, а дневная по-прежнему останется выше — -10°.

По словам эксперта, из-за этого антициклона осадков и ветра в крае не будет минимум семь дней.